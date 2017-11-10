У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +8°

08:30, 10 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у столиці пройде дощ, вдень до +8°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

Висока вода у Венеції досягла рекордного рівня

Сонце в столиці зійшло у 07:03, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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