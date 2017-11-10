Жителів Києва та області попереджають про туман

09:37, 10 листопада 2017
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Очікується погіршення видимості до 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 10 листопада, у Києві та Київській області очікується туман.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями температура до +13° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 10 листопада в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада у столиці пройде дощ. За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

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