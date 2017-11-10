У Таїланді за останні кілька тижнів через повені загинули не менше 20 осіб

Повінь у Таїланді в жовтні охопила території 22 з 77 провінцій країни.

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За останні кілька тижнів в Таїланді не менше 20 людей загинули через повені.

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Сезонна повінь у Таїланді в жовтні охопила великі території в 22 з 77 провінцій країни, понад 120 тисяч сімей постраждали від затоплення будинків та сільськогосподарських земель, передає "РИА Новости" з посиланням на Khaosod.

Сильні дощі затопили провінції Прачуап Кхірі Кхан і Сонгкхла. Також залишається затопленим регіон Ісан на північному сході Таїланду.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 106 осіб, ще 25 вважаються зниклими безвісти.