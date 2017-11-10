Біля берегів Тонга стався землетрус

11:35, 10 листопада 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 10 листопада, у берегів Тонга стався землетрус магнітудою 4,9.

Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 6,0

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 126 км на південний схід від міста Пангаї. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей постраждали в результаті землетрусу магнітудою 4,9 стався на північному заході Ірану.

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