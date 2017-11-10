Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично по всій Україні пройдуть дощі, на півдні до +15°.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +9°. У неділю злива, +2°...+6°.
У Львові завтра очікуються опади, вночі 0°, вдень +7°. У неділю зливи, 0°...+6°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями температура до +13° (карта)
У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +7°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +5°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +4°...+9°. У неділю до +8°, пройде дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю +7°...+15°, можливий дощ.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +5°, вдень +7°. У неділю +5°...+9°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +6°, вдень +9°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +7°...+11°.
У Сімферополі завтра без опадів, +7°...+13°. У неділю +8°...+13°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +5°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +10°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +9°. У неділю температура до +11°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю +8°...+12°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу злива, температура до +5°. У неділю також очікуються опади, вночі +1°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +7°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +8°. У неділю температура вдень +8°, невелика хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, +5°, у неділю дощ, температура повітря +1° ...+4°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°