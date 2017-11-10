Погода на вихідні: майже всю Україну накриють дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично по всій Україні пройдуть дощі, на півдні до +15°.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +9°. У неділю злива, +2°...+6°.

У Львові завтра очікуються опади, вночі 0°, вдень +7°. У неділю зливи, 0°...+6°.

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У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +7°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +5°, також очікуються опади.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +4°...+9°. У неділю до +8°, пройде дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +5°, вдень +14°. У неділю +7°...+15°, можливий дощ.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +5°, вдень +7°. У неділю +5°...+9°, пройде дощ.

Прогноз погоди на 11 листопада / УНІАН

Прогноз погоди на 12 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +6°, вдень +9°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +7°...+11°.

У Сімферополі завтра без опадів, +7°...+13°. У неділю +8°...+13°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +5°, вдень +8°. У неділю без опадів, температура до +10°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +9°. У неділю температура до +11°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю +8°...+12°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу злива, температура до +5°. У неділю також очікуються опади, вночі +1°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі 0°, вдень +7°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +8°. У неділю температура вдень +8°, невелика хмарність.

У Сваляві завтра без опадів, +5°, у неділю дощ, температура повітря +1° ...+4°.

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