Тропічний шторм "Хайкуй" наближається до В'єтнаму

Тропічна депресія "Хайкуй" посилилася до тропічного шторму.

Тропічна депресія "Хайкуй" посилилася до тропічного шторму / cma.gov.cn

Тропічна депресія "Хайкуй" у Південно-Китайському морі посилилася до рівня тропічного шторму і рухається на північний захід.

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Шторм пройде південніше острова Хайнань і 15 листопада вийде на сушу у Центральному В'єтнамі, передає Stormnews з посиланням на Метеорологічну адміністрацію Китаю.

Зараз швидкість вітру досягає 65 км/год.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 106 осіб, ще 25 вважаються зниклими безвісти.