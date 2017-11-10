Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
Похолодання почнеться наступного тижня.
З 14 листопада в Україні суттєво похолодає. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
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"У неділю, 12 листопада, знову похолодає, у понеділок потепліє. А вже з 14 листопада почнеться досить впевнене похолодання. Почнеться воно із заходу та півночі України", - пише вона.
За словами Діденко, 11 листопада потепліє до +4...+11 градусів, на заході похолодає до +3...+7 градусів, на півдні буде найтепліше - до +13.
Нагадаємо, у п'ятницю, 10 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +13°.
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