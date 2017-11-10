Індонезію сколихнув землетрус

16:09, 10 листопада 2017
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від провінції Ачех.

В Індонезії стався землетрус / amazing-indonesia.com
В Індонезії стався землетрус / amazing-indonesia.com

У п'ятницю, 10 листопада, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6.

Біля берегів Нової Каледонії стався афтершок магнітудою 6,6

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 16 км на захід від населеного пункту Семпа в провінції Ачех. Осередок землетрусу залягав на глибині 163,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини стали жертвами землетрусу, який стався на острові Іск'я в Неаполітанській затоці (Італія).

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