Також повідомляється про сильні пориви вітру 17-22 м/с на Закарпатті.

Мокрий сніг очікується на Закарпатті / facebook.com/ukrgmc

Синоптики попередили про сильні дощі та мокрий сніг на заході України. Про це повідомив Укргідрометцентр.

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті сильні дощі, в горах сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що синоптик розповіла, коли в Україні похолодає.