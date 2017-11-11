Синоптики попередили про сильні дощі та мокрий сніг на заході України

15:04, 11 листопада 2017
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Також повідомляється про сильні пориви вітру 17-22 м/с на Закарпатті.

Мокрий сніг очікується на Закарпатті / facebook.com/ukrgmc
Мокрий сніг очікується на Закарпатті / facebook.com/ukrgmc

Синоптики попередили про сильні дощі та мокрий сніг на заході України. Про це повідомив Укргідрометцентр.

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті сильні дощі, в горах сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що синоптик розповіла, коли в Україні похолодає.

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