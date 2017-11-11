Готуйте парасольки: завтра майже по всій Україні пройдуть дощі

Синоптики прогнозують дощову неділю в Україні.

Прогноз погоди на 12 листопада / фото УНІАН

У неділю, 12 листопада, в Україні буде переважати дощова погода, місцями з проясненнями. У західних областях і на півночі стане прохолодніше, тим часом в інших регіонах переважатиме тепла погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, у західних та північних областях 12 листопада +3 ... + 7 градусів, на решті території буде тепліше – +7 ... +13 градусів.

У Києві вранці 12 листопада без опадів, така ж погода протримається увесь день. Температура буде нижче – в межах +6 градусів.

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Прогноз погоди на суботу, 11 листопада, в містах України:

Ужгород – + 7 ... + 9

Львів – + 4 ... + 6

Івано-Франківськ – + 5 ... + 7

Тернопіль – + 5 ... + 7

Чернівці – + 7 ... + 9

Хмельницький – + 5 ... + 7

Луцьк – + 5 ... + 7

Рівне – + 5 ... + 7

Житомир – + 5 ... + 7

Вінниця – + 7 ... + 9

Одеса – + 13 ... + 15

Миколаїв – + 12 ... + 14

Херсон – + 12 ... + 14

Сімферополь – + 12 ... + 14

Кропивницький – + 8 ... + 10

Черкаси – + 7 ... + 9

Чернігів – + 5 ... + 7

Суми – +6 ... +8

Полтава – +6 ... +8

Дніпро – + 8 ... + 10

Запоріжжя – + 11 ... + 13

Донецьк – + 8 ... + 10

Луганськ – + 8 ... + 10

Харків – + 8 ... + 10

Київ – + 5 ... + 7