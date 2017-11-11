Готуйте парасольки: завтра майже по всій Україні пройдуть дощі
Синоптики прогнозують дощову неділю в Україні.
У неділю, 12 листопада, в Україні буде переважати дощова погода, місцями з проясненнями. У західних областях і на півночі стане прохолодніше, тим часом в інших регіонах переважатиме тепла погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, у західних та північних областях 12 листопада +3 ... + 7 градусів, на решті території буде тепліше – +7 ... +13 градусів.
У Києві вранці 12 листопада без опадів, така ж погода протримається увесь день. Температура буде нижче – в межах +6 градусів.
Синоптики попередили про сильні дощі та мокрий сніг на заході України
Прогноз погоди на суботу, 11 листопада, в містах України:
Ужгород – + 7 ... + 9
Львів – + 4 ... + 6
Івано-Франківськ – + 5 ... + 7
Тернопіль – + 5 ... + 7
Чернівці – + 7 ... + 9
Хмельницький – + 5 ... + 7
Луцьк – + 5 ... + 7
Рівне – + 5 ... + 7
Житомир – + 5 ... + 7
Вінниця – + 7 ... + 9
Одеса – + 13 ... + 15
Миколаїв – + 12 ... + 14
Херсон – + 12 ... + 14
Сімферополь – + 12 ... + 14
Кропивницький – + 8 ... + 10
Черкаси – + 7 ... + 9
Чернігів – + 5 ... + 7
Суми – +6 ... +8
Полтава – +6 ... +8
Дніпро – + 8 ... + 10
Запоріжжя – + 11 ... + 13
Донецьк – + 8 ... + 10
Луганськ – + 8 ... + 10
Харків – + 8 ... + 10
Київ – + 5 ... + 7
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°