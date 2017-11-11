На неділю в Україні оголошено штормове попередження

18:43, 11 листопада 2017
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У ДСНС попередили українців про серйозне погіршення погодних умов.

Reuters
Reuters

На неділю, 12 листопада, через погіршення погодних умов в Україні оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті йтимуть сильні дощі, у горах - сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с, вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

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