На неділю в Україні оголошено штормове попередження

У ДСНС попередили українців про серйозне погіршення погодних умов.

Reuters

На неділю, 12 листопада, через погіршення погодних умов в Україні оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті йтимуть сильні дощі, у горах - сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с, вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.