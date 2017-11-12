Завтра в Україні потеплішає, але невдовзі почнеться стійке похолодання – синоптик
За словами синоптика, з понеділка-вівторка почнеться більш стійке похолодання.
Завтра в Україні трохи потеплішає, сильних опадів не очікується, хоча на Заході пройде невеликий дощ. Однак на початку тижня почнеться стійке похолодання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
«Сьогодні похолодало, мряка, дощ, а подекуди вже й сніг літає і навіть сідає.
Якщо у вашій місцевості сьогодні на термометрах +1, +2 градуси і мрячить чи дощить, будьте готові й до мокрого снігу. А ось завтра трохи потепліє, на заході та півночі до +4+10 градусів.
Готуйте парасольки: завтра майже по всій Україні пройдуть дощі
А південніше лінії Чернівці-Кропивницький-Дніпро-Донецьк очікується +10+16, а на півдні Одеської області та в Криму ймовірно до +18 градусів», – йдеться в повідомленні.
За словами синоптика, опадів завтра серйозних не очікується, на заході пройде невеликий дощ. З понеділка-вівторка почнеться більш стійке похолодання.
«У Києві завтра потепліє до +8 градусів, невеликий дощ можливий надвечір, з понеділка почнеться похолодання. А сьогоднішній сніг - наслідок зустрічі вологої повітряної маси та зниження температури до 1-3 градусів тепла. Це - ще не сніг, це попередження, що зима – буде. Не поспішаємо з висновками, все ж поки що - осінь за вікном», – зазначає Діденко.
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