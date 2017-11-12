На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3

Землетрус стався на малонаселеній території, де в 15 кілометрах від епіцентру проживають близько 19 тисяч осіб.

Землетрус стався на кордоні Ірану та Іраку / фото earthquake.usgs.gov

В 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, недалеко від іранського кордону, стався землетрус магнітудою 7,3 бали.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на геологічну службу США.

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Згідно з інформацією, осередок залягав на глибині близько 34 кілометрів. Там магнітуду оцінили в 7,2.

Даних про жертви і руйнування наразі не надходило. Йдеться про малонаселену територію, де в 15 кілометрах від епіцентру проживають близько 19 тисяч осіб.

У той же час, метеорологічна служба Іраку оцінила землетрус в 6,5. Також повідомляється, що поштовхи відчувалися в тому числі і в Багдаді.