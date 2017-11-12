На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3

22:23, 12 листопада 2017
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Землетрус стався на малонаселеній території, де в 15 кілометрах від епіцентру проживають близько 19 тисяч осіб.

Землетрус стався на кордоні Ірану та Іраку / фото earthquake.usgs.gov
Землетрус стався на кордоні Ірану та Іраку / фото earthquake.usgs.gov

В 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, недалеко від іранського кордону, стався землетрус магнітудою 7,3 бали.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на геологічну службу США.

На півдні Мексики стався землетрус магнітудою 5,4

Згідно з інформацією, осередок залягав на глибині близько 34 кілометрів. Там магнітуду оцінили в 7,2.

Даних про жертви і руйнування наразі не надходило. Йдеться про малонаселену територію, де в 15 кілометрах від епіцентру проживають близько 19 тисяч осіб.

У той же час, метеорологічна служба Іраку оцінила землетрус в 6,5. Також повідомляється, що поштовхи відчувалися в тому числі і в Багдаді.

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