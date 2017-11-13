Понад 129 людей загинули в Ірані в результаті потужного землетрусу

01:32, 13 листопада 2017
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Основний удар стихії припав на міста Каср-е-Ширін, Ілам, Керманшах, що на заході Ірану.

Наслідки землетрусу в Іраку / REUTERS
Наслідки землетрусу в Іраку / REUTERS

В результаті потужного землетрусу, який стався в неділю, 12 листопада на кордоні Іраку та Ірану, загинули щонайменше 129 людей.

Як повідомило Fars News Agency, число постраждалих перевищило тисячу людей.

Основний удар стихії припав на міста Каср-е-Ширін, Ілам, Керманшах, що на заході Ірану. Люди загинули в провінції Керманшах.

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Президент Ірану Хасан Роухани розпорядився надати всю необхідну допомогу постраждалим. Місцеве відділення Червоного Півмісяця розвернуло пошукові та рятувальні операції в зоні лиха, в район направлені додаткові підрозділи рятувальників.

За словами представників регіональної влади, люди забезпечені необхідними продуктами і паливом. Стратегічні об'єкти, у тому числі нафтогазова інфраструктура, не постраждали.

За даними місцевих ЗМІ, аеропорти провінцій працюють у штатному режимі. Зазначається, що більше 20 армійських вертольотів наведені в стані готовності для відправки тяжкопоранених в Тегеран.

У низці районів підземні поштовхи призвели до обвалення житлових будинків. Місцеві жителі, які залишили свої будинки, перебувають на вулиці, побоюючись афтершоків.

За останні кілька годин було зафіксовано в цілому 12 повторних поштовхів магнітудою від 3,6 до 4,7.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, недалеко від іранського кордону, стався землетрус магнітудою 7,3 бала.

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