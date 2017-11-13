В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах трохи потепліє (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +19°.

Ілюстрація / Reuters

На сході без опадів, температура вдень до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України в понеділок пройде дощ. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +10°.

У північних областях очікуються опади. Температура до +8°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +13°.

За народним прогнозом, 13 листопада — Никодим, Свирида, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.

Прогноз погоди на 13 листопада / УНІАН

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