У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +7°

08:30, 13 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 13 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +7°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер південний і південно-східний, до 6,2 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах трохи потепліє (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:08, а зайде в 16:15.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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