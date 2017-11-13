У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +7°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 13 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +7°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер південний і південно-східний, до 6,2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:08, а зайде в 16:15.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +19°.

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