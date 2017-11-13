В Україні оголосили штормове попередження

У Карпатах пройдут сильні дощі.

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Сьогодні, 13 листопада, у більшості регіонів України очікується сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, в Україні, крім східної частини, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть сильні дощі.

Нагадаємо, 13 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +19°.