В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 13 листопада 2017
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У Карпатах пройдут сильні дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 13 листопада, у більшості регіонів України очікується сильний вітер.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +7°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, в Україні, крім східної частини, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть сильні дощі.

Нагадаємо, 13 листопада в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +19°.

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