Число жертв землетрусу в Ірані перевищило 200 осіб (фоторепортаж)

Понад 1700 осіб отримали поранення.

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Більше 210 людей загинули в Ірані та Іраку в результаті потужного землетрусу, який стався на кордоні двох країн.

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Зокрема, в Ірані жертвами землетрусу стали 207 осіб, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу.

За даними Геологічної служби США, на кордоні двох країн 12 листопада стався землетрус магнітудою 7,3, у той час як іракські фахівці оцінили силу підземних поштовхів в 6,5.

Раніше повідомлялося про 129 загиблих.