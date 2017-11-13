Число жертв землетрусу в Ірані перевищило 200 осіб (фоторепортаж)

10:36, 13 листопада 2017
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Понад 1700 осіб отримали поранення.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Більше 210 людей загинули в Ірані та Іраку в результаті потужного землетрусу, який стався на кордоні двох країн.

Індонезію сколихнув землетрус

Зокрема, в Ірані жертвами землетрусу стали 207 осіб, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу.

За даними Геологічної служби США, на кордоні двох країн 12 листопада стався землетрус магнітудою 7,3, у той час як іракські фахівці оцінили силу підземних поштовхів в 6,5.

Раніше повідомлялося про 129 загиблих.

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