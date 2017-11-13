Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

Негативних наслідків не очікується.

На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води/ УНІАН

Протягом 13-14 листопада на річках Закарпатської області очікуються підйоми рівнів води.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"13-14 листопада на річках Закарпатської області очікується продовження підвищення рівнів води над рівнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, у більшості регіонів України очікується сильний вітер.