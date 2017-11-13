Погода на тиждень: до України після короткочасного потепління прийдуть заморозки (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі. На півдні до +18°, на заході до +11°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +7°, у центрі та на сході до +12°.
У вівторок, 14 листопада, в Україні практично без опадів. На півдні потепліє до +20°.
У середу, 15 листопада, без опадів, у багатьох областях вночі очікуються заморозки. Найтепліше буде на півдні - до +14°. В інших регіонах до +19°.
У четвер хмарно з проясненнями. Вночі по країні -3°...+3°, вдень на півдні до +11°.
У п'ятницю практично по всій країні без опадів. На півдні до +11°, в інших регіонах +4°...+7°.
18 і 19 листопада в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -4°, на решті території -3°...+2°. Вдень температура по країні +2°...+9°. У неділю вночі на сході до -2°, вдень в Україні +2°...+11°.
Народний прогноз
13 листопада — Никодим, Свирида, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде. 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, у всіх регіонах трохи потепліє (карта)
15 листопада — Акундіна, Афонія. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.
16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. 17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Іоаникія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то наступного року хліба буде багато.
18 листопада – Галактіона, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз. 19 листопада — Павла сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла сповідника сніг — вся зима сніжна, для озимих добре.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+18°... +6°
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Чернігів+17°... +6°
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Чернівці+17°... +7°