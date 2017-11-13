Погода на тиждень: до України після короткочасного потепління прийдуть заморозки (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає.

Цього тижня в Україні похолодає / tvc.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні пройдуть дощі. На півдні до +18°, на заході до +11°. На півночі стовпчик термометра підніметься до +7°, у центрі та на сході до +12°.

Прогноз на 13 листопада / УНІАН

У вівторок, 14 листопада, в Україні практично без опадів. На півдні потепліє до +20°.

Прогноз на 14 листопада / УНІАН

У середу, 15 листопада, без опадів, у багатьох областях вночі очікуються заморозки. Найтепліше буде на півдні - до +14°. В інших регіонах до +19°.

Прогноз на 15 листопада / УНІАН

У четвер хмарно з проясненнями. Вночі по країні -3°...+3°, вдень на півдні до +11°.

Прогноз на 16 листопада / УНІАН

У п'ятницю практично по всій країні без опадів. На півдні до +11°, в інших регіонах +4°...+7°.

Прогноз на 17 листопада / УНІАН

18 і 19 листопада в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -4°, на решті території -3°...+2°. Вдень температура по країні +2°...+9°. У неділю вночі на сході до -2°, вдень в Україні +2°...+11°.

Прогноз на 18 листопада / УНІАН

Прогноз на 19 листопада / УНІАН

Народний прогноз

13 листопада — Никодим, Свирида, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде. 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо випав сніг, то навесні потрібно чекати великого розливу.

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15 листопада — Акундіна, Афонія. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. 17 листопада — Симона, Інокентія, Фаїни, Іоаникія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то наступного року хліба буде багато.

18 листопада – Галактіона, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман — буде тепло. Іній на деревах — незабаром буде мороз. 19 листопада — Павла сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла сповідника сніг — вся зима сніжна, для озимих добре.

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