У результаті землетрусу в Ірані загинули більше 320 осіб
Тисячі людей отримали травми.
У результаті потужного землетрусу, який стався на кордоні Ірану і Іраку, загинуло понад 330 осіб.
Так, 328 людей стали жертвами землетрусу в Ірані і сім в Іраку, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами чиновників, число загиблих збільшуватиметься, оскільки рятувальникам ще належить дістатися до віддалених районів. На даний момент більше 70 тисяч людей потребують притулку.
Нагадаємо, за даними Геологічної служби США, на кордоні двох країн 12 листопада стався землетрус магнітудою 7,3.
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