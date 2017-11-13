Завтра в Україні місцями потепліє до +18°

У більшості областей у вівторок буде тепло.

Завтра у багатьох областях України буде тепло / УНІАН

У вівторок, 13 листопада, у більшості регіонів України очікується тепла погода.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Завтра, 14 листопада, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Крим - температура повітря може досягати +18 градусів. Загалом, +12…+18 градусів.

Також тепло буде на Черкащині, Полтавщині, у Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луганську, Донецьку - +10…+15 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, на заході та півдні України збережеться прохолодна погода – до +2…+7 градусів.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів похолодає.