У результаті землетрусу в Коста-Риці загинули три людини

Загиблі померли в результаті серцевих нападів після землетрусу.

В Коста-Ріке стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу в Коста-Риці загинули не менше трьох осіб.

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Магнітуда поштовхів склала 6,6, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на міністерство громадської безпеки Коста-Рики.

Відзначається, що загиблі померли в результаті серцевих нападів як наслідок переляку після землетрусу. Так, дві людини загинули в місті Жако, ще одна - у Коронадо.

Через землетрус у деяких районах зафіксовано падіння опор електрики, у районі Кепоса відключено електропостачання.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу, який стався на кордоні Ірану і Іраку, загинуло понад 330 осіб.