Завтра в Україні практично без опадів, на півдні очікується до +20° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +20°.

У більшості областей України завтра без опадів / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +6°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +9°. У центрі практично без опадів, температура до +15°.

За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах залишається листя, на другий рік буде голод.

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