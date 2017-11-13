Завтра в Україні практично без опадів, на півдні очікується до +20° (відеопрогноз)

16:30, 13 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +20°.

У більшості областей України завтра без опадів / УНІАН
У більшості областей України завтра без опадів / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +6°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +9°. У центрі практично без опадів, температура до +15°.

За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах залишається листя, на другий рік буде голод.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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