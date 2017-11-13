У Києві завтра без опадів, вдень до +9°

17:00, 13 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 листопада, у столиці без опадів, вдень до +9°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:09, а зайде у 16:14.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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