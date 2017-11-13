Землетрус на кордоні Ірану та Іраку: кількість жертв зросла до понад 400 осіб - ЗМІ

Кількість травмованих майже 7 тисяч осіб.

Понад 7000 тисяч осіб травмовані / скріншот

Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,3 на кордоні Ірану та Іраку зросла до понад 400 осіб.

Про це повідомляє сайт телеканалу Al Jazeera. Кількість поранених становить близько 7 тис. осіб.

Іранське інформаційне агентство Fars підтверджує, що кількість загиблих зросла до 407 осіб, а травмованих - до 6,7 тис.

В той же час, іракське видання Rudaw повідомляє, що поблизу кордону на території Іраку у курдській провінції загинуло щонайменше 7 осіб, а травмовано понад 300.

Як повідомляв УНІАН, руйнівний землетрус на кордоні Ірану та Іраку стався напередодні ввечері.

Громадян України, за попередньою інформацією МЗС, серед загиблих внаслідок землетрус немає.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів знаходився у 32 км на північ від іранського міста Сарполь-е-Захаб та у 100 км на південний схід від міста Сулейманія в Іраку. Осередок залягав на глибині 10 км.