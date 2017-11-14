В Амстердамі зняли на відео момент влучення блискавки у пасажирський літак
Блискавка влучила у пасажирський лайнер Boeing 777-300 який вилетів з Амстердама до Ліми.
Відеооператор під ніком Valk Aviation, певне, і не думав, як йому пощастить, коли він у черговий раз вийшов знімати злет літака в аеропорту"Схіпхол" в Амстердамі, пише ТСН.
Найбільший пасажирський авіалайнер занесло при посадці через ураган (відео)
Valk Aviation упродовж декількох років знімає відео, як літаки злітають та приземляються у цьому аеропорту, а потім завантажує ролики на свій канал в Youtube.
Цього разу він вирішив зняти зліт пасажирського лайнера Boeing 777-300 сполученням Амстердам – Ліма. Коли літак вже відірвався від землі та набирав висоту, у нього влучила блискавка. Але нічого страшного не сталося – лайнер полетів далі.
Зазначимо, що конструкція сучасних літаків спроектована таким чином, що не дозволяє великій кількості енергії від блискавки якимось чинов вплинути на пасажирів літаків або електроніку лайнера.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+16°... +5°
-
Донецьк+12°... +3°
-
Житомир+17°... +6°
-
Запоріжжя+17°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+13°... +3°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +7°
-
Миколаїв+20°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+16°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+16°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+17°... +5°
-
Херсон+19°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+18°... +6°
-
Чернігів+17°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°