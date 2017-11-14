В Амстердамі зняли на відео момент влучення блискавки у пасажирський літак

Блискавка влучила у пасажирський лайнер Boeing 777-300 який вилетів з Амстердама до Ліми.

Блискавка літакам не страшна / скріншот відео Valk Aviation

Відеооператор під ніком Valk Aviation, певне, і не думав, як йому пощастить, коли він у черговий раз вийшов знімати злет літака в аеропорту"Схіпхол" в Амстердамі, пише ТСН.

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Valk Aviation упродовж декількох років знімає відео, як літаки злітають та приземляються у цьому аеропорту, а потім завантажує ролики на свій канал в Youtube.

Цього разу він вирішив зняти зліт пасажирського лайнера Boeing 777-300 сполученням Амстердам – Ліма. Коли літак вже відірвався від землі та набирав висоту, у нього влучила блискавка. Але нічого страшного не сталося – лайнер полетів далі.

Зазначимо, що конструкція сучасних літаків спроектована таким чином, що не дозволяє великій кількості енергії від блискавки якимось чинов вплинути на пасажирів літаків або електроніку лайнера.