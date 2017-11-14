В Ірані оголосили день жалоби після землетрусу, повідомляється про понад 440 загиблих

03:23, 14 листопада 2017
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В Іраку, тим часом, говорять про вісім загиблих і понад 400 поранених.

Наслідки землетрусу в Ірані / REUTERS
Наслідки землетрусу в Ірані / REUTERS

В Ірані на 14 листопада оголосили день жалоби після землетрусу, що стався поблизу кордону з Іраком увечері 12 листопада і виявленими жертвами якого наразі стали, за повідомленнями, понад 450 людей.

Як передає Радіо Свобода, іранські ЗМІ увечері, 13 листопада, повідомили про 445 загиблих і 7 тисяч 370 поранених і травмованих; офіційні джерела наразі зупинилися на числі 407 загиблих.

У результаті землетрусу в Коста-Риці загинули три людини

Більшість людей потерпіли у провінції Керманшах. Понад половина жертв – у місті Сарпол-е-Загаб із переважно курдським населенням.

В Іраку, де вражена землетрусом територія мало населена, говорять тим часом про вісім загиблих і понад 400 поранених.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, недалеко від іранського кордону, стався потужний землетрус.

За останніми оцінками Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,3, його епіцентр був недалеко від міста Халабджа в Іракському Курдистані.

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