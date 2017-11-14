В Ірані оголосили день жалоби після землетрусу, повідомляється про понад 440 загиблих
В Іраку, тим часом, говорять про вісім загиблих і понад 400 поранених.
В Ірані на 14 листопада оголосили день жалоби після землетрусу, що стався поблизу кордону з Іраком увечері 12 листопада і виявленими жертвами якого наразі стали, за повідомленнями, понад 450 людей.
Як передає Радіо Свобода, іранські ЗМІ увечері, 13 листопада, повідомили про 445 загиблих і 7 тисяч 370 поранених і травмованих; офіційні джерела наразі зупинилися на числі 407 загиблих.
У результаті землетрусу в Коста-Риці загинули три людини
Більшість людей потерпіли у провінції Керманшах. Понад половина жертв – у місті Сарпол-е-Загаб із переважно курдським населенням.
В Іраку, де вражена землетрусом територія мало населена, говорять тим часом про вісім загиблих і понад 400 поранених.
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, недалеко від іранського кордону, стався потужний землетрус.
За останніми оцінками Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,3, його епіцентр був недалеко від міста Халабджа в Іракському Курдистані.
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