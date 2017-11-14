В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +20° (карта)

08:05, 14 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні температура до +20°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

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На заході України у вівторок практично без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +6°.

У північних областях очікуються опади. Температура до +9°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +15°.

За народним прогнозом, 14 листопада — день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах залишається листя, на другий рік буде голод.

Прогноз погоди на 14 листопада / УНІАН
Прогноз погоди на 14 листопада / УНІАН

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