У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +9°

08:30, 14 листопада 2017
426

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +9°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

Погода на тиждень: до України після короткочасного потепління прийдуть заморозки (карта)

Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 16:14.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с Киян до кінця дня атакуватиме шквальний вітер до 18 м/с
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин