У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +9°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +3°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 16:14.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +20°.

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