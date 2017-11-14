Киян попереджають про туман

Очікується зниження видимості до 200-500 м.

У Києві очікується туман / УНІАН

Вранці 14 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у вівторок, 14 листопада, у столиці пройде дощ, вдень до +9°.