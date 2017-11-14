У постраждалих від землетрусу районах Ірану завершилися пошуково-рятувальні роботи

У результаті землетрусу загинули 445 осіб.

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У районах Ірану, які постраждали від потужного землетрусу, завершилися пошуково-рятувальні роботи.

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У результаті землетрусу загинули не менше 445 осіб, більше 7 тисяч отримали поранення, передає Euronews з посиланням на державне телебачення країни.

Найбільше постраждали іранські провінції Керманшах та Ілам. У той же час в Іраку жертвами землетрусу стали семеро людей і понад 530 отримали поранення.

Нагадаємо, за даними Геологічної служби США, на кордоні двох країн 12 листопада стався землетрус магнітудою 7,3, у той час як іракські фахівці оцінили силу підземних поштовхів в 6,5.