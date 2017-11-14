Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

Негативних наслідків не очікується.

На Закарпатті очікується підйом рівнів води у річках / УНІАН

У вівторок, 14 листопада, на річках Закарпаття очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"14 листопада на рiчках Закарпаття очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води над рівнями на 08:00 13 листопада на 0,3-1,0 м, в нижніх течiях Боржави до 1,5 м, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 14 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні температура до +20°.