Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 14 листопада, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 95 км на південь від острова Ндой. Осередок землетрусу залягав на глибині 557,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в районах Ірану, які постраждали від потужного землетрусу, завершилися пошуково-рятувальні роботи.