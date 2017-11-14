У Китаї через сильний туман затримали 45 авіарейсів

Літаки, що прибували, відправлялися до запасних аеропортів.

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Через сильний туман більше десяти тисяч людей не змогли вилетіти з аеропорту Ченду — столиці китайської провінції Сичуань.

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За кілька годин було затримано 45 рейсів, кілька літаків, що прибували, вирушили до запасних аеропортів, повідомляє Euronews.

У такій ситуації співробітникам аеропорту довелося використовувати всі можливості, щоб забезпечити тисячі пасажирів їжею і питвом. Також були відкриті додаткові стійки для здачі та обміну квитків.

Нагадаємо, у Карпатах через густий туман загубився турист.