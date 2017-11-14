Потужний землетрус пошкодив декілька пам'ятників в Ірані

14:53, 14 листопада 2017
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Культурні об'єкти можна буде відновити.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті землетрусу в Ірані були пошкоджені кілька історичних об'єктів та пам'яток.

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Про це повідомив глава іранської організації з культурної спадщини, промислів і туризму Алі Асгар Мунесан, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Fars.

"Землетрус завдав шкоди п'яти історичним об'єктам у провінції Керманшах і більше семи пам'ятникам у провінції Ілам", - повідомив Мунесан.

За його словами, збиток культурних об'єктів виявився невеликим, їх можна буде відреставрувати і відновити.

Нагадаємо, у районах Ірану, які постраждали від потужного землетрусу, завершилися пошуково-рятувальні роботи.

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