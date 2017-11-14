Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

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У вівторок, 14 листопада, в Ірані стався афтершок магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 5 км на південний захід від міста Сере-Полі-Зохаб, яке раніше сильно постраждало від землетрусу магнітудою 7,2. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Нагадаємо, у районах Ірану, які постраждали від потужного землетрусу, завершилися пошуково-рятувальні роботи.