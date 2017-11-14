Завтра в Україні похолодає, вночі очікуються заморозки (відеопрогноз)

16:30, 14 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 листопада, в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.

В Україні завтра похолодає / УНІАН
В Україні завтра похолодає / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

Погода на тиждень: до України після короткочасного потепління прийдуть заморозки (карта)

На заході України в середу без опадів. Вночі очікуються заморозки, вдень до +6°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура до +5°.

За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Афонія. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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