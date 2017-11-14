Антициклон несе до України зміну погоди (карти)

Діденко прогнозує похолодання, воно прийде з 15 листопада. А антициклон "вимете" опади з України.

В Україні похолодає / фото УНІАН

Антициклон "Япрак" поширить свій високий атмосферний тиск у всі області України, тому завтра, 15 листопада, істотні опади малоймовірні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"Температура повітря проти сьогоднішньої високої знизиться скрізь і становитиме +3°...+10°", - йдеться у її повідомленні.

Синоптик прогнозує, що у столиці завтра буде холодно, вночі 0...+2°, а вдень +4°...+6°.

Як повідомляла Погода УНІАН, у середу, 15 листопада, в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.

facebook.com/tala.didenko