В Україні сьогодні без опадів, у всіх регіонах похолодає (карта)

08:03, 15 листопада 2017
812

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.

Сьогодні В Україні похолодає / УНІАН
Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

Погода на тиждень: до України після короткочасного потепління прийдуть заморозки (карта)

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +6°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура до +5°.

Прогноз на 15 листопада / УНІАН
Прогноз на 15 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Афонія. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин