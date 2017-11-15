В Україні сьогодні без опадів, у всіх регіонах похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.

Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +6°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура до +5°.

Прогноз на 15 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 15 листопада — Акундіна, Афонія. Йде дощ — скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом — зима м'якою буде.

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