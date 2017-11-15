У Києві сьогодні до +5°, без опадів

08:30, 15 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада у столиці без опадів, вдень до +5°.

Сьогодні В Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 16:12.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 листопада, в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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