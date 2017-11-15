У Південній Кореї стався землетрус

09:41, 15 листопада 2017
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Підземні поштовхи були зафіксовані поріч із містом Пхохан.

У Південній Кореї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Південній Кореї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

На південному сході Південної Кореї стався землетрус магнітудою 5,5.

В Ірані стався афтершок магнітудою 4,5

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 14:29 за місцевим часом в шести км на північ від міста Пхохан провінції Кенсан-Пукто, повідомляє Xinhua з посиланням на метеорологічне агентство Південної Кореї.

Епіцентр знаходився в точці з координатами 36,10 градуса північної широти і 129,37 градуса східної довготи. Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Ірані були пошкоджені кілька історичних об'єктів та пам'яток.

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