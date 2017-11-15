Число жертв руйнівного землетрусу в Ірані зросло до 530 осіб

10:42, 15 листопада 2017
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Поранено більше 740 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті руйнівного землетрусу в Ірані загинули 530 осіб, 7460 отримали поранення.

У Південній Кореї стався землетрус

У провінції Керманшах оголосили триденний траур, передає Mehr News Agency.

Раніше повідомлялося, що в районах Ірану, які постраждали від потужного землетрусу, завершилися пошуково-рятувальні роботи. Крім того, в Іраку жертвами лиха стали семеро людей і понад 530 отримали поранення.

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