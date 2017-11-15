На грецькому острові Сімі через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації
Паводок змив у море автомобілі, пошкодив будинки і магазини.
Через раптовий паводок на грецькому острові Сімі оголосили режим надзвичайної ситуації.
Паводок змив у море автомобілі, пошкодив ряд будинків і магазинів, залишивши місцевих жителів без електро- і водопостачання, повідомляє Euronews.
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На острів відправили волонтерів та техніку від національної армії і регіональної влади, щоб розчистити дороги та усунути найскладніші ушкодження інфраструктури.
Нагадаємо, за останні кілька тижнів в Таїланді не менше 20 людей загинули через повені.
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