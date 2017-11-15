На грецькому острові Сімі через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації

11:39, 15 листопада 2017
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Паводок змив у море автомобілі, пошкодив будинки і магазини.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через раптовий паводок на грецькому острові Сімі оголосили режим надзвичайної ситуації.

Паводок змив у море автомобілі, пошкодив ряд будинків і магазинів, залишивши місцевих жителів без електро- і водопостачання, повідомляє Euronews.

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На острів відправили волонтерів та техніку від національної армії і регіональної влади, щоб розчистити дороги та усунути найскладніші ушкодження інфраструктури.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів в Таїланді не менше 20 людей загинули через повені.

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