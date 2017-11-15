Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,1

12:35, 15 листопада 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / expedia.com
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / expedia.com

У середу, 15 листопада, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,1.

У Південній Кореї стався землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 103 км на південний схід від селища Тадіне. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті руйнівного землетрусу в Ірані загинули 530 чоловік, 7460 отримали поранення.

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