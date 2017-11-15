В Україні найближчими днями збережеться суха погода
Місцями буде сонячно.
Найближчими днями в Україні збережеться суха погода.
У Києві сьогодні до +5°, без опадів
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Отже, завтра в усій Україні без опадів, сонячно - як кому пощастить, вночі від 4 морозу до 4 тепла, у Карпатах до 6 морозу, протягом дня 16 листопада +3…+7, на півдні та на Закарпатті +7…+11 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, у суботу та неділю до України прийдуть дощі та мокрий сніг.
Нагадаємо, 15 листопада в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.
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