В Україні найближчими днями збережеться суха погода

Місцями буде сонячно.

Найближчими днями в Україні буде сухо / УНІАН

Найближчими днями в Україні збережеться суха погода.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Отже, завтра в усій Україні без опадів, сонячно - як кому пощастить, вночі від 4 морозу до 4 тепла, у Карпатах до 6 морозу, протягом дня 16 листопада +3…+7, на півдні та на Закарпатті +7…+11 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у суботу та неділю до України прийдуть дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні без опадів, у всіх регіонах похолодає.