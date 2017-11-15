У Шрі-Ланці майже 2 тисячі людей евакуювали через повінь

14:34, 15 листопада 2017
582

Одна людина загинула.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через повінь на півночі Шрі-Ланки евакуювали 1913 осіб.

На грецькому острові Сімі через повінь оголосили режим надзвичайної ситуації

Жертвою стихії стала одна людина, постраждали більше 13 тисяч, передає Floodlist з посиланням на Центр управління стихійними лихами Шрі-Ланки.

З початку листопада в північних районах країни йдуть сильні дощі, які призвели до повеней. З наслідками стихії борються поліція, військові та рятувальники.

Нагадаємо, через раптову повінь на грецькому острові Сімі оголосили режим надзвичайної ситуації.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
52 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин