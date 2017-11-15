У Шрі-Ланці майже 2 тисячі людей евакуювали через повінь

Одна людина загинула.

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Через повінь на півночі Шрі-Ланки евакуювали 1913 осіб.

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Жертвою стихії стала одна людина, постраждали більше 13 тисяч, передає Floodlist з посиланням на Центр управління стихійними лихами Шрі-Ланки.

З початку листопада в північних районах країни йдуть сильні дощі, які призвели до повеней. З наслідками стихії борються поліція, військові та рятувальники.

Нагадаємо, через раптову повінь на грецькому острові Сімі оголосили режим надзвичайної ситуації.