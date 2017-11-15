На північному заході США через шторм 180 тисяч споживачів залишилися без електрики (відео)
Жертвою шторму стала одна людина.
Через потужний шторм на північному заході США 180 тисяч споживачів залишилися без електрики.
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У місті Рентон на автомобіль впало дерево, у результаті одна людина загинула, ще двоє отримали травми, повідомляє The Weather Channel.
At least 1 woman is dead, 5 injured with almost 200k customers without power in Washington State. Gusts near to 70mph near Seattle - this video shows the rough surf sending the ferry spinning. @komonews pic.twitter.com/3d1bOZlo2k— Ginger Zee (@Ginger_Zee) November 14, 2017
Нагадаємо, в американському штаті Пенсільванія торнадо став причиною загибелі двох людей.
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