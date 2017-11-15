На північному заході США через шторм 180 тисяч споживачів залишилися без електрики (відео)

15:49, 15 листопада 2017
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Жертвою шторму стала одна людина.

Наслідки шторму в США / twitter.com / @wspd2pio
Наслідки шторму в США / twitter.com / @wspd2pio

Через потужний шторм на північному заході США 180 тисяч споживачів залишилися без електрики.

Тропічний шторм "Хайкуй" наближається до В'єтнаму

У місті Рентон на автомобіль впало дерево, у результаті одна людина загинула, ще двоє отримали травми, повідомляє The Weather Channel.

Нагадаємо, в американському штаті Пенсільванія торнадо став причиною загибелі двох людей.

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