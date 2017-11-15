Завтра в Україні без опадів, на півдні вдень до +12° (відеопрогноз)

16:30, 15 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 листопада в Україні без опадів, вночі очікуються заморозки.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів. Вночі очікуються заморозки, температура вдень до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

В Україні найближчими днями збережеться суха погода

На заході України у четвер без опадів. Вдень до +6°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +5°.

За народним прогнозом, 16 листопада — Гертруди, Георгія, Йосипа, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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