У Києві завтра без опадів, температура до +5°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 листопада, у столиці без опадів, вдень до +5°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні без опадів, вночі очікуються заморозки.

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